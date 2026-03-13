Вопрос возобновления авиасообщения с Бразилией обсудят в Петербурге

Глава Минтранса Андрей Никитин в эфире программы «Вести» заявил, что Москва рассматривает возможность возобновления прямого сообщения с Бразилией. Этот вопрос будут обсуждать на Петербургском международном транспортно-логистическом форуме, который пройдет в КВЦ «Экспофорум» с 1 по 3 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Россия, по его словам, также готовится к возобновлению прямых перелетов на Кубу. Проблемы с заправкой самолетов обещают решить. Если говорить о внутреннем авиасообщении, то на юге страны планируют открыть еще несколько аэропортов, которые были закрыты с началом СВО.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что между Санкт-Петербургом и Оманом планируют запустить прямые рейсы. Авиакомпания Oman Air сейчас прорабатывает варианты.

Андрей Маркелов