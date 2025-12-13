Петербург и Оман планируют связать прямым рейсом

Между Санкт-Петербургом и Оманом планируют запустить прямые самолеты. Авиакомпания Oman Air прорабатывает варианты запуска рейсов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Вах, Коммерсантъ Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

Оман — одно из 41 государств, с которым Россию связывает прямое авиасообщение. Самолеты отправляются по маршруту Маскат – Москва. Oman Air намерен в конце декабря запустить еще один рейс, из Москвы в города Салала. Авиакомпания также прорабатывает варианты открытия рейсов в Екатеринбург, Петербург и Сочи.

«Оман со своим богатым культурным и историческим наследием – одно из перспективных направлений для российских туристов. Будем надеяться, что количество рейсов между нашими странами будет возрастать»,— заявил замруководителя Росавиации Алексей Буевич.

Татьяна Титаева