НХЛ проведет матчи регулярного чемпионата в Германии

Два матча регулярного первенства Национальной хоккейной лиги (НХЛ) следующего сезона пройдут в Дюссельдорфе. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В обоих матчах сойдутся «Оттава Сенаторс» и «Чикаго Блэкхокс». Встречи в рамках Global Series состоятся 18 и 20 декабря.

Кроме того, в релизе говорится о принятии стратегии, одним из пунктов которой является «укрепление присутствия НХЛ в Германии»: «Ключевые элементы плана включают стратегические инвестиции в развитие игры, создание контента, установление новых долгосрочных деловых партнерств и обязательство проводить больше матчей регулярного сезона НХЛ в Германии».

В Германии ранее состоялись 22 матча с участием команд НХЛ. Официальным был лишь один из них — берлинский, между «Лос-Анджелес Кингс» и «Буффало Сейбрс» (2:4).

Арнольд Кабанов