СК сообщил об аресте восьмерых участников драки в ярославском ТРЦ «Аура»

В Ярославле после массовой драки в ТРЦ «Аура» были арестованы восемь человек, семеро из них — несовершеннолетние. В СУ СК России по Ярославской области пояснили, что все обвиняются в хулиганстве, совершенном группой лиц.

Следствие считает, что подростки применили насилие в отношении посетителей торгового центра. «Ъ-Ярославль» сообщал, что пострадали четверо подростков, в том числе было зафиксировано ранение ножом. Обвиняемые заключены под стражу на два месяца.

Ранее часть задержанных признавалась, что относит себя к скинхедам, другая часть — к футбольным фанатам. Двое указывали, что драка произошла на межнациональной почве.

Подробности массовой драки в ТРЦ «Аура» — в материале «Бойцовский центр».

Алла Чижова