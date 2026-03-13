Российская косметика заполняет витрины

Отечественная уходовая косметика наращивает лояльность. В структуре продаж профильных ритейлеров в этой категории все большую долю занимают российские бренды, при том что в сегменте декоративной косметики и парфюма лидерство у зарубежных. Аналитики, опрошенные «Ъ», объясняют трансформацию спроса тем, что в парфюмерии у покупателей очень высокая лояльность к знакомым брендам. А в уходовой косметике привязанность к маркам играет не такую большую роль, поэтому растет спрос на отечественные продукты.

Маркетплейсы стали ключевым каналом продаж. У них, как ранее писал «Ъ», 31% рынка. Причем на Wildberries доля проданной российской косметики достигает 70%. Основной тренд — как раз рост спроса на уходовую косметику (до 45% доли). На маркетплейсах локальные производители зачастую открывают витрины параллельно с собственными онлайн-магазинами.

По такому пути несколько лет назад пошел бренд «Краснополянская косметика», представленный на рынке почти 20 лет. У компании три фирменных магазина в Сочи и более 500 магазинов-партнеров в России, Казахстане и Белоруссии. А искать новых клиентов и наращивать заказы в сегменте e-commerce бренду помогла программа РВБ «Платформа роста», говорит сооснователь «Краснополянской косметики» Кристина Судеревская:

«Мы уже год сотрудничаем и получаем поддержку. Можно проходить обучение всей командой, получать ежедневную поддержку с менеджерами. И в целом по результатам уже к концу года мы видим, что выросли в два раза».

Производитель фиксирует не только рост спроса со стороны потребителей, но и перемены в предпочтениях. Отчасти они связаны с тем, что выбор клиент совершает удаленно, основываясь на визуале продукта, описании и отзывах. Но есть и другие факторы, продолжает Кристина Судеревская:

«В последнее время после ковида предпочтения потребителя изменились. Если раньше была всем важна натуральность, то сейчас потребитель считает априори уже все составы чистыми и натуральными. Сейчас важна цена, и упаковка, и эмоции, которые дарит косметика».

За эмоции покупатели готовы платить больше. Средний чек при покупке косметики в 2025 году увеличился почти на 14%, до 1 474 руб. При этом средний чек онлайн-покупок почти в четыре раза выше, чем офлайн. Потенциальное число производителей в России достигло 4,5 тыс. За последние пять лет показатель вырос в 3,5 раза. А годовая совокупная выручка малого и среднего бизнеса отрасли, по некоторым оценкам, превышает 130 млрд руб. Доля отечественных брендов составила до 45% в сегменте уходовой косметики и около 25% — в декоративной.

Дарья Надина