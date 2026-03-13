Липецким станкостроителям не удалось смягчить приговор в кассации

Первый кассационный суд оставил в силе наказание бывших совладельцев Липецкого станкостроительного предприятия Владимира Петрова и его сына Кирилла, которые получили 3 и 15 лет колонии заочно за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). При этом вышестоящая инстанция постановила пересмотреть вопрос о конфискации активов осужденных, следует из сообщения суда.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

С приговором, который был вынесен в прошлом году, оказались не согласны и сторона обвинения, и сторона защиты. Напомним, Петровы были признаны виновными в хищении почти 52 млн руб. у структуры «Ростеха» — АО «Станкопром», выступавшей соинвестором проекта создания серийного производства станкоинструментальной продукции. Прокуратура оспорила приговор в части неразрешения вопроса о конфискации земельного участка и расположенного на нем здания цеха, которые в результате преступных действий осужденных перешли в собственность подконтрольной Кириллу Петрову компании. Защита же настаивала на том, что предприниматели не совершали преступление.

Кассационная инстанция согласилась с необходимостью пересмотреть вопрос о конфискации имущества. Материалы в этой части направлены в липецкий суд.

Владимир Зоркий