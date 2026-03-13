Honda закончит финансовый год с убытком впервые за 70 лет

Honda представила предварительные результаты за финансовый год, который закончится 31 марта. Она прогнозирует, что убыток за этот период составит от ¥420 млрд до 690 млрд ($2,6–4,3 млрд). Как отмечает Reuters, это будет ее первый годовой убыток почти за 70 лет.

Убыток связан прежде всего с расходами на реструктуризацию подразделения Honda по производству автомобилей — связанные с этим издержки достигают $15,7 млрд. В частности, компании пришлось отменить запуск трех новых моделей электромобилей для американского рынка. В мае 2025 года Honda сообщила, что сократит инвестиции в электромобили на $21 млрд и пересмотрит планы наращивания их производства. Кроме того, в этом финансовом году компания списывала часть стоимости своего китайского бизнеса, так как на этом рынке ей с трудом удается конкурировать с местными автопроизводителями.

Акции Honda упали на 5,6%.

Яна Рождественская