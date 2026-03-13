Фигурист Гуменник нанесет символический удар по мячу в матче «Зенит» – «Спартак»

Символический удар по мячу перед матчем 21-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» нанесут фигурист Петр Гуменник и его тренер Алексей Мишин. Дерби двух столиц начнется в четыре часа вечера 14 марта.

Господин Гуменник занял на прошедшей Олимпиаде в Милане шестое место, его наставник Алексей Мишин недавно отпраздновал 85-летний юбилей. Разогревать болельщиков перед игрой будет петербургская рок-группа «Биртман», за автограф-сессию отвечает экс-капитан «Зенита» Алексей Игонин.

Андрей Маркелов