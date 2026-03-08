«Зенит» дошел до точки

ФК «Зенит» в матче 20-го тура РПЛ неожиданно проиграл «Оренбургу» на его поле 1:2. Причем петербуржцы вели в счете, не забив на старте игры пенальти, а потом соперник забил два гола в ворота сине-бело-голубых, а те в концовке снова не реализовали удар с точки. После этого поражения «Зенит» ухудшил свое положение в борьбе за золото чемпионата России.

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Соболев очень рьяно взялся за дело с первых минут, стараясь оправдать доверие тренеров

Игроки «Зенита» вышли на матч с «Оренбургом» в той же форме, в какой играет женская команда «Зенит», — с орнаментом кованой решетки Александровского сада. Так мужская команда решила поздравить дам с 8 Марта. Другой неожиданностью стал состав, выбранный главным тренером Сергеем Семаком на эту встречу: в нем не оказалось опорного полузащитника Вильмара Барриоса, который почти всегда на поле в матчах РПЛ. Причину отсутствия колумбийца Сергей Семак озвучил в завуалированной форме: у Барриоса три желтые карточки, и если он получит четвертую, то может пропустить игру со «Спартаком» 14 марта на «Газпром Арене». Хотя обычно тренеры не делят матчи на важные и не очень. Говорят, для них важен ближайший. А на острие атаки вышел играть Александр Соболев, чей гол принес победу «Зениту» в недавнем матче Кубка России с «Балтикой». Это было вознаграждением форварду от тренерского штаба.

Соболев очень рьяно взялся за дело с первых минут, стараясь оправдать доверие тренеров. И вскоре заработал пенальти, получив длинную передачу от Максима Глушенкова и пробив головой в руку сопернику. Но Густаво Мантуан, вызвавшийся реализовать 11-метровый, не смог открыть счет, ударив мимо ворот. Соболев, впрочем, на этом не успокоился и на 12-й минуте забил уже сам, получив пас с фланга от бразильца Джона Джона. Тот вышел играть в центре поля вместе с Педро и Венделом, а по краям у «Зенита» действовали Глушенков и Луис Энрике.

Гости так резво начали матч, что, казалось, без труда разовьют успех. Тем более что матчи с «Оренбургом» почти всегда заканчиваются в пользу петербургской команды. Еще говорят, что у команд один спонсор — «Газпром», и иначе быть не может. Но постепенно хозяева пришли в себя после пропущенного гола и стали отвечать «Зениту» атакой на атаку. Игра приняла характер открытой. И гости могли забить еще раз, и хозяева. У вратарей работы хватало, и, надо сказать, они выручали свои команды, иначе счет еще до перерыва вырос бы. Но в раздевалки команды ушли греться при счете 1:0 в пользу «Зенита». А когда вернулись на поле, уральцы забили ответный гол. Точнее, за них это сделал зенитовский бразилец Педро. В пылу борьбы во вратарской после удара соперника мяч срикошетил в Педро и закатился в ворота «Зенита» мимо опешившего голкипера Дениса Адамова. Это произошло на 62-й минуте.

И дальше шла веселая игра с атаками то на одни, то на другие ворота, когда невозможно было понять, какая команда выше классом. Обычно более мастеровитая реализует свои моменты, однако «Зенит» с этим не спешил. Уже не было смысла кого-то жалеть: тренеры гостей выпустили на поле Барриоса, потому что оборона «Зенита» все чаще давала сбои, а три очка были нужны. Но и эта мера не уберегла петербуржцев от новых неприятностей: на 85-й минуте полузащитник «Оренбурга» Евгений Болотов забил гол, в падении отправив мяч в ворота после скидки партнера. В штрафной гостей в эти секунды царила суматоха. Вроде игроков в женской форме было много, но кто что делал, непонятно.

Все это произошло, когда Сергей Семак сделал новые замены, чтобы усилить атаку — на поле вышли Джон Дуран, Александр Ерохин, Андрей Мостовой, Даниил Кондаков. В оставшееся время петербуржцам предоставился шанс сравнять счет, когда в столкновении с марокканским защитником «Оренбурга» Фахдом Муфи упал в штрафной хозяев Кондаков. К мячу подошел Мостовой и отправил его точно в перекладину. На тренировках такие споры бывают: кто чаще всех попадает в перекладину. Может, Мостовой так ударил по привычке. Но «Зениту» нужен был гол.

Вскоре после этого прозвучал финальный свисток. «Зенит» проиграл впервые за 16 матчей РПЛ: последнее поражение было до этого в августе, когда команда Семака уступила в Грозном «Ахмату». Сейчас скажут про то, что в Оренбурге тяжелое поле и что команде не повезло. Это будет верно. Как и то, что узнаваемой игры у петербуржцев не было, а реализация моментов остается на низком уровне. В матче с «Оренбургом» они хоть создавались. В двух предыдущих играх с «Балтикой» — практически нет. Тогда это списали на «гроссмейстерскую» игру. Но, как только соперник предложил еще более быстрый темп и более атакующий футбол, оборона «Зенита» не выдержала.

Теперь команда Сергея Семака все так же отстает от «Краснодара» на очко, но у «быков» игра в запасе. Следующий матч в РПЛ «Зенит» проведет 14 марта против «Спартака» на «Газпром Арене».

Кирилл Легков