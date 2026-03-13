На Ставрополье осужденного заподозрили в агитации экстремизма

В Кочубеевском округе 29-летний заключенный обвиняется в пропаганде деятельности запрещенной экстремистской организации среди осужденных. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

По версии следствия, мужчина, отбывающий наказание в исправительном учреждении, использовал криминальный авторитет для распространения идей запрещенного в России экстремистского сообщества. Обвиняемый также следил за выполнением тюремных правил другими заключенными и призывал их нарушать требования режима колонии.

Подозреваемому предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации). Отмечается, что следователи собрали достаточно доказательств вины обвиняемого. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передали в суд.

