Мерц раскритиковал решение США ослабить санкции против России

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал неправильными любые шаги по ослаблению санкций против России. Так он прокомментировал решение США временно снять ограничения с российской нефти в танкерах.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц

Фото: Soeren Stache / dpa / AP

Фото: Soeren Stache / dpa / AP

«Сегодня утром мы узнали о решении США ослабить санкции против России. Мы считаем, что это неправильно,— сказал Фридрих Мерц во время визита в Норвегию (цитата по AFP).— В настоящее время существует проблема с ценами, но не с предложением. И в этой связи я хотел бы знать, какие еще факторы побудили правительство США принять это решение».

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ранее выдало лицензию, разрешающую продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта. Документ действует до 12 апреля. Министр финансов Скотт Бессент пояснял, что разрешение распространяется только на нефть, уже находящуюся в пути. По словам господина Бессента, лицензия направлена на расширение географии поставок уже отправленных партий топлива.

Международное энергетическое агентство (МЭА) допускает масштабные перебои поставок нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке. Перекрытие Ормузского пролива в марте может сократить мировое предложение на 8 млн баррелей в сутки (б/с). Глобальные поставки по итогам года достигнут 107,2 млн б/с. Рост составит 1,1 млн б/с вместо ожидавшихся 2,4 млн б/с. Россия может частично компенсировать выпавшие объемы.

Анастасия Домбицкая