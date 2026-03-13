Авиакомпания Azur Air отменила часть рейсов из России в Таиланд

Российская Azur Air отменила некоторые рейсы в Таиланд после того, как Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта компании. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, полетная программа в таиландский город Паттайю отменена с 25 марта и до конца апреля из четырех городов России — Москвы, Самары, Уфы и Екатеринбурга. Он добавил, что рейсы Azur Air в Таиланд сохранятся из Красноярска, Новосибирска, Хабаровска, Новокузнецка, Владивостока, Барнаула и Иркутска.

12 марта Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта авиакомпании Azur Air до 8 июня после проверки перевозчика и выявленных нарушений. В авиакомпании сообщили «Ъ», что продолжают подготовку к сезону «Лето-2026».

Azur Air — чартерная авиакомпания. Перевозчик работает с 2014 года. Парк авиакомпании состоит из 23 Boeing разных типов и базируется в столичном аэропорту Внуково.