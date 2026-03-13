Два 10-летних мальчика пострадали из-за схода снежной массы с крыши в Удмуртии

Два 10-летних мальчика получили травмы из-за схода снежной массы с крыши одноэтажного здания в селе Первомайском в Воткинском районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. Это произошло сегодня около 13:00.

Несовершеннолетние оказались под завалом. Их достали очевидцы. Дети получили различные травмы, их доставили в медучреждения для осмотра.

Напомним, за исключением мальчиков за последние два дня в республике зафиксировали четыре случая падения снега и льда с крыш на людей. СУ СКР проводит проверки по факту травмирования трех жительниц Удмуртии на оказание услуг, не отвечающих требованиях законодательства (ст. 238 УК).

Глава Удмуртии Александр Бречалов призвал глав муниципалитетов поставить очистку крыш от снега на личный контроль и начать «отрабатывать это с управляющими компаниями, чтобы они занимались уборкой не только после несчастных случаев».