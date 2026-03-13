«Притяжение» — пример развития городской среды

Городской курорт «Притяжение» получил высокую оценку вице-премьера Российской Федерации Марата Хуснуллина. Выступая на форуме «Единой России» в Ростове-на-Дону, заместитель председателя правительства РФ отметил масштабный проект в Магнитогорске как пример развития комфортной городской среды, и особо отметил личный вклад председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова, который выступил инициатором и инвестором строительства.

«Он построил и подарил своему родному городу парк мирового уровня. И таких людей тоже нужно поддерживать», — подчеркнул вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

История «Притяжения» началась в 2017 году по личной инициативе председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова, который решил превратить пустующую территорию в 400 га в современный городской курорт. С момента открытия первой очереди в 2022 году проект стал центром отдыха не только для местных жителей, но и для туристов. Только в 2025 году в парке зафиксировано 2,2 млн посещений, а в пиковые дни, такие как День металлурга, суточное число гостей превышало 130 тыс. Общее количество визитов с начала реализации проекта уже перешагнуло отметку в 7 млн.

В 2026 году «Притяжение» продолжит прирастать новыми локациями, предлагая еще больше форматов для активного и семейного отдыха. Знаковым событием станет открытие современной хоккейной академии, ориентированной на подготовку будущих звезд хоккея. Спортивный кластер также пополнится премиальным фитнес-клубом мирового уровня World Class, который предложит жителям города передовые форматы тренировок и оздоровления. В парке откроется Дворец торжеств, а для семейного отдыха распахнет свои двери масштабный парк аттракционов, реализация которого будет проходить в два этапа. В этом году первые четыре объекта планируется открыть к профессиональному празднику — Дню металлурга.

