Ученые из Кембриджа призвали к регулированию игрушек с ИИ

Ученые Кембриджского университета опубликовали доклад о том, как игрушки с генеративным искусственным интеллектом (ИИ) могут влиять на детей. По их мнению, постоянные разговоры детей с такими игрушками могут привести к нарушениям в развитии и трудностям в общении с другими людьми. Ученые призвали разработать жесткие правила регулирования игрушек с ИИ.

Как считают ученые, игрушки с ИИ нужно регулировать, чтобы «обеспечить психологическую безопасность» детей и ограничить возможности игрушек в выстраивании взаимоотношений с детьми, которые те могут воспринять как дружбу. «Исторически много внимания уделяется физической безопасности — нам не нужны игрушки, у которых можно вырвать глаза и проглотить их. Теперь нам нужно думать и о психологической безопасности»,— заявила Дженни Гибсон, профессор по психологии развития Кембриджского университета и один из авторов исследования.

Яна Рождественская