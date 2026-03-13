Спецавтохозяйство по уборке Уфы возглавил бывший чиновник из Нефтекамска

Бывший сотрудник МВД и экс-начальник управления гражданской защиты Нефтекамска Ильдар Абдуллин назначен генеральным директором уфимского АО «Спецавтохозяйство по уборке города» (САХ) — муниципального предприятия, отвечающего за обращение с отходами. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Уфы.

С сентября САХ возглавлял экс-руководитель администрации Советского района Уфы Рустем Рахматуллин. Позавчера сити-менеджер Ратмир Мавлиев поручил своему первому заместителю Сергею Кожевникову объявить гендиректору САХ выговор из-за нечищеных в городе дорог после снегопада.

Господин Абдуллин родился в 1974 году в городе Янгиюль Узбекской ССР. Отучился в Уфимском юридическом институте МВД по специальности «юриспруденция», позже прошел переподготовку в Ростовском юридическом институте МВД на квалификацию руководителя территориальных органов МВД РФ. С 2015 по 2017 год Ильдар Абдуллин возглавлял отдел МВД по Краснокамскому району. В управлении гражданской защиты Нефтекамска работал с начала 2024-го по середину 2025 года, в последнее время Ильдар Абдуллин был заместителем генерального директора АО «САХ» по коммерческим вопросам.

