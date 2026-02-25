В Воронежской области хотят возвести терапевтический корпус больницы за 1,4 млрд

Министерство строительства Воронежской области объявило электронный конкурс на капитальное строительство терапевтического корпуса с ангиографической операционной для районной больницы в городе Россошь. Начальная цена контракта составляет 1,4 млрд руб. Это следует из документации тендера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект строительства новых терапевтического и хирургического корпусов для районной больницы города Россошь Воронежской области

Фото: Проектный институт «Гипрокоммундортранс» Проект строительства новых терапевтического и хирургического корпусов для районной больницы города Россошь Воронежской области

Фото: Проектный институт «Гипрокоммундортранс»

Источник финансирования — областной и федеральный бюджеты. Победителю аукциона предстоит разработать необходимую документацию, включая дизайн-проект, возвести терапевтический корпус, кислородно-газификационную станцию и блочно-модульную котельную, смонтировать наружные сети и системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения, благоустроить и озеленить территорию. Работы необходимо выполнить в четыре этапа до 1 апреля 2028 года. Гарантийный срок на объект составит пять лет.

Общая площадь застройки корпуса составит 2,8 тыс. кв. м. В здании переменной этажности (от двух до семи этажей) предусмотрено 127 коек, включая две в приемном отделении. На первом этаже разместятся приемное и рентгенологическое отделения, лаборатория срочных анализов, а также помещения физиотерапии. Отмечается, что терапевтический корпус больницы будет соединен с новым хирургическим корпусом, который еще не построен.

Подавать заявки на торги можно до 12 марта, итоги подведут 17-го.

В июне 2021 года институт «Гипрокоммундортранс», входящий в группу компаний воронежского бизнесмена Эдуарда Краснова, выиграл тендер на проектирование терапевтического и хирургического корпусов райбольницы. По данным портала госзакупок, в июле с компанией заключили контракт за 14,9 млн руб. при начальной цене 22,7 млн руб. Впоследствии стоимость подряда выросла до 16,4 млн руб. Исполнение контракта было завершено в декабре 2022 года.

Кабира Гасанова