«Главным проектом стала выставка "Самое красивое место, где я когда-либо был"»

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

20-летний юбилей самарской галереи «Виктория» отметили открытием сразу трех проектов. Главным стала выставка «Самое красивое место, где я когда-либо был». Ее название куратор проекта и арт-директор галереи, буквально в день юбилея получивший статус гендиректора, Сергей Баландин связал с одним из топ-экспонатов — крупной фотографией Вольфганга Тильманса.

Немецкий фотохудожник сделал этот снимок в 2002 году на африканском острове у берегов Кабо-Верде. Куратор видит в нем отсылку к классической работе романтика Каспара Давида Фридриха и одновременно тревожную, туманную непроницаемость будущего, характерную для мирового сознания после атаки на башни-близнецы в 2001-м.

Остальные работы на юбилейной выставке — а всего я насчитал 32 экспоната — призваны напомнить о самых красивых местах в интерпретации разных художников. Хотелось бы сказать: представителей контемпорари-арта. Однако это не так. Здесь есть работы признанных мировых лидеров. Огромное полотно Питера Дойга «Зеленые деревья» 1998 года. Гигантская фотография Андреаса Гурски Tour de France 2007-го. Также представлены работы Олега Кулика, Такаси Мураками и Валерия Кошлякова. Но одновременно — графика нонконформиста Валентины Крапивницкой 1960-1970-х гг. И нехарактерная для главного соцартиста Эрика Булатова поздняя маленькая реалистическая картинка «Купание».

Возможно, это такое представление о красоте у представителей неофициального советского искусства. Но кураторский замысел с этими работами у меня не коррелирует.

Выставлено сравнительно немного предметов из собственных коллекций галереи «Виктория» — две картины, а также четыре работы из фонда V–A–C. Решили показать экспонаты из дружественных собраний. Надеюсь, свои коллекции представят в следующих проектах. Руководители обещают активное вовлечение самарской публики в творческие процессы — для этого открыли несколько отлично оборудованных мастерских. Но зрительская составляющая обязательно должна присутствовать в деятельности арт-пространства — одного из крупнейших в российских регионах.

Дмитрий Буткевич