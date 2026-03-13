При крушении американского самолета-заправщика в Ираке погибли четыре человека

Четверо из шести членов экипажа погибли при крушении американского самолета-заправщика КС-135 в Ираке. Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

По данным американского командования, падение самолета не было вызвано «вражеским или дружественным огнем». Американские службы расследуют обстоятельства инцидента.

12 марта CENTCOM сообщил, что самолет КС-135 упал на западе Ирака. Инцидент затронул два воздушных судна. Второй самолет, как уточняли в Центральном командовании, «благополучно приземлился».