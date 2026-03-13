Нейробиологи из Нью-Йорка впервые в деталях описали механизм внезапных озарений, тех моментов, когда размытое пятно вдруг обретает очертания, а мир перестает быть загадкой. Конечно, хочется верить в чудеса, но, вопреки ожиданиям, за шестым чувством не стоит никакой мистики.

Ведущую роль здесь играет высокоуровневая зрительная кора — область мозга, в которой хранятся увиденные раньше изображения. Она будто накладывает то, что видят наши глаза сейчас, на эти шаблоны. В ходе эксперимента исследователи показывали испытуемым размытые картинки, на которых невозможно угадать объект. После демонстрировали оригинал и вновь возвращались к мутным копиям, и участники начали узнавать эти размытые изображения вдвое лучше. Мозг просто подставил сохраненный в памяти шаблон.

Причем изменение размера изображения никак не влияло на способность к узнаванию, а вот поворот или сдвиг картинки заметно снижали эффект. То есть мы запоминаем конкретную геометрию: контуры, пропорции. Например, мы точно можем поймать из толпы лицо старого знакомого, но если увидим его вверх ногами, то растеряемся. Так что в следующий раз, когда вас посетит внезапная догадка или вы с полуслова поймете, о чем говорит собеседник, это не озарение свыше, а всего лишь мозг полистал старые файлы и нашел нужный.

Анна Кулецкая