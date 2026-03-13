Капитана задержанного в Швеции танкера Sea Owl заподозрили в использовании поддельных документов

Прокуратура Швеции подозревает россиянина, капитана танкера Sea Owl I, в использовании поддельных документов. Об этом заявил старший прокурор Адриен Комбье-Хогг. Судно перехватила шведская береговая охрана.

«Предварительное расследование, которое я инициировал сегодня, обусловлено подозрением в использовании фальшивого документа, что является тяжким преступлением, и в других нарушениях морского права», — заявил господин Комбье-Хогг журналистам (цитата по ТАСС). Он добавил, что сейчас никто из причастных к делу под стражей не находится. Следственные органы проводят обыск судна.

Сегодня утром береговая охрана Швеции задержала танкер Sea Owl I возле побережья города Треллеборг в Балтийском море. Он шел под флагом Коморских Островов. Представитель береговой охраны говорил, что судно перехватили из-за высокой угрозы для морской безопасности и окружающей среды. Танкер Sea Owl I находится в санкционных списках нескольких стран, включая Евросоюз.

7 марта береговая охрана Швеции задержала сухогруз Caffa. Его капитана, также россиянина, арестовали по подозрению в использовании поддельных морских сертификатов.