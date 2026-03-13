Полиция задержала еще двух участников массовой драки в ярославском ТРЦ

В Ярославле полиция установила еще двух несовершеннолетних 2009 и 2011 годов рождения, участвовавших в массовой драке в ТРЦ «Аура» 9 марта. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.

Двое подростков также стали фигурантами уголовного дела, возбужденного после драки по статье о хулиганстве. Один из них на опубликованном ведомством видео сообщил, что к скинхедам себя не относит.

Массовая драка произошла 9 марта в крупнейшем торгово-развлекательном центре Ярославской области. В тот же день на стадионе напротив ТРЦ проходил футбольный матч «Шинника». В момент нападений на некоторых участниках были фанатские шарфы. Пострадали в результате драки четверо подростков: у одного — ножевое ранение, еще у двух — сотрясение мозга.

О первых задержаниях участников драки УМВД сообщило 10 марта. Тогда были установлены личности четверых несовершеннолетних, часть из них призналась, что относит себя к скинхедам.

11 марта суд арестовал на два месяца двух участников драки 14 и 17 лет. 12 марта суд заключил под стражу еще троих участников — 2001, 2009 и 2010 годов рождения. По версии обвинения, они «нанесли нескольким несовершеннолетним в возрасте от 15 до 17 лет многочисленные удары». Подозреваемые указывали, что драка произошла на межнациональной почве.

