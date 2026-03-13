С бывшего владельца «Рост-банка» Шишханова взыскали почти 250 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы солидарно взыскал 249,6 млрд руб. с бывшего владельца и экс-предправления «Рост-банка» Микаила Шишханова и Кирилла Любенцова. Об этом пишет «РИА Новости».

Экс-председатель «Рост-банка» Микаил Шишханов

Инстанция также постановила взыскать в пределах 227,9 млрд руб. с бывшего члена совета директоров Александра Лукина. Требования к еще одному бывшему председателю правления — Алексею Фарафонтову — суд отклонил.

Иск подал банк «Траст» в сентябре 2020 года. Изначальная сумма требований превышала 306,5 млрд руб., но в процессе она несколько раз уточнялась. Согласно заявлению, ответчики в 2015-2017 годах провели несколько сделок, которые якобы не имели экономического смысла. По мнению истца, топ-менеджеры таким образом выводили активы и причинили ущерб «Рост-банку», впоследствии присоединенному к «Трасту».

«Солидарно» на юридическом языке означает, что оба ответчика — Шишханов и Любенцов — ответственны за всю взысканную сумму. При этом ее могут взыскать как частями с обоих, так и полностью с одного из ответчиков. С Александра Лукина «Траст» также могут потребовать часть суммы солидарно, но только в пределах 227,9 млрд руб.

Никита Черненко