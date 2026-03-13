Премьер-министр Абхазии приехал в Башкирию

Премьер-министр Абхазии Владимир Делба находится с визитом в Уфе. Сегодня он встретился с главой кабмина Башкирии Андреем Назаровым, с которым возложил цветы к памятнику Минигали Шаймуратову.

Стороны собираются провести переговоры о развитии торгово-экономических связей, культурном обмене и новых совместных проектах, анонсировала пресс-служба правительства Башкирии.

В начале февраля делегация Башкирии во главе с премьер-министром Андреем Назаровым посетила Абхазию.