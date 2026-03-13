Европейцы еще не готовы изменить отношение к вопросу Украины, убежден пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он отметил, что в Европе есть люди, которые «сохраняют свой трезвый подход».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Пока нечего особо признавать. Я не думаю, что европейцы как-то приблизились к прозрению»,— сказал господин Песков в ответ на соответствующий вопрос на брифинге.

На прошлой неделе Дмитрий Песков говорил, что на Украине знают, что нужно сделать для успеха в диалоге с Россией. По его словам, «кто-то должен взять на себя ответственность» и принять решения, необходимые для успешного завершения российско-украинских переговоров.

Анастасия Домбицкая