Axios: Трамп обещал лидерам G7 скорую капитуляцию Ирана

Во время виртуальной встречи лидеров G7 в минувшую среду, 11 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что «Иран близок к тому, чтобы капитулировать». Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников из стран—участниц G7, знакомых с содержанием беседы.

Фото: Evan Vucci / Reuters

Фото: Evan Vucci / Reuters

Издание отмечает, что, судя по словам господина Трампа на виртуальном саммите G7, он искренне уверен в исходе войны с Ираном даже несмотря на то, что пока Иран не демонстрирует признаков неизбежного поражения или развала.

Источники Axios сообщают, что господин Трамп на встрече с восторгом рассказывал об успехах операции «Эпическая ярость», заявляя, что «избавился от раковой опухоли, которая угрожала нам всем». Единственная проблема, по мнению господина Трампа, в том, что в Тегеране нет человека, который имел бы полномочия заявить о капитуляции. «Никто не знает, кто лидер. Поэтому там нет никого, кто мог бы объявить о сдаче»,— цитируют источники издания господина Трампа.

Через день, напоминает Axios, новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в обращении к нации заявил, что Иран продолжит сражаться.

