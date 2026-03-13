Родственникам погибших от отравления газом в Пензенской области выплатят по 1 млн рублей

Родственники семи погибших от отравления угарным газом в Мокшанском районе Пензенской области получат материальную помощь. Им выплатят по 1 млн руб. Об этом заявил губернатор региона Олег Мельниченко в Telegram.

«Выражаю соболезнования родным и близким погибших,— написал господин Мельниченко.— Дал поручение министерству финансов и министерству труда, соцзащиты и демографии Пензенской области оказать родственникам всю необходимую помощь». Он добавил, что, предварительно, к гибели людей привел неисправный дымоход.

В ночь на 13 марта в деревне Заречной Мокшанского района Пензенской области семь человек погибли от отравления угарным газом. Они проживали в восьмиквартирном двухэтажном доме. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.