Песков не увидел недостатка внимания к теме Украины из-за конфликта на Ближнем Востоке

У России нет опасений, что из-за конфликта в Иране США отодвинут на второй план украинское урегулирование. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Россия высоко ценит готовность США выступать посредником в украинском урегулировании, отметил он.

«Нет, таких опасений в настоящий момент не возникает,— сказал представитель Кремля на брифинге. — Наши контакты с американскими визави не дают оснований для таких сомнений».

«Мы по-прежнему высоко ценим готовность Соединенных Штатов оказывать посреднические услуги в поисках мирного урегулирования вокруг украинского кризиса»,— подчеркнул Дмитрий Песков.

СМИ сообщали, что следующая встреча по Украине планировалась на конец февраля-начало марта в Абу-Даби. Однако из-за войны на Ближнем Востоке стороны начали искать альтернативу. Дмитрий Песков подтвердил, что в настоящее время Абу-Даби не рассматривается как возможная площадка для переговоров из-за ситуации в странах Персидского залива. Представитель Кремля допускал, что новые переговоры могут пройти в Стамбуле.

17-18 февраля в Женеве состоялся очередной раунд трехсторонних переговоров по завершению конфликта на Украине. На переговорах обсуждался территориальный вопрос, параметры безопасности в будущем мирном соглашении, мониторинг прекращения боевых действий. Стороны называли переговоры тяжелыми, интенсивными и продуктивными.

Анастасия Домбицкая