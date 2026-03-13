Суд снял арест с имущества бывшего стадиона «Буревестник» в Самаре

Суд по просьбе администрации Самары снял арест с имущества бывшего стадиона «Буревестник», до недавнего времени принадлежвашего ООО «Квартал» Алексея Шаповалова.

Речь идет о семи земельных участков общей площадью 23,5 тыс. кв. м и здании гребного бассейна на ул. Буянова, 135 в истоическом центре Самары.

В начале этого года суд, рассмотрев апелляционную жалобу прокуратуры региона, вернул имущество «Буревестника» в собственность муниципалитета и обязал прежнего собственника освободить земли, на которых находятся 16 торговых павильонов и автомобильные стоянки.

По данным прокуратуры, в 90-х годах у профсоюзных организаций, которым принедлежал стадион, отсутствовали документы, подтверждающие право собственности. В 2007 году совет Федерации профсоюзов Самарской области продал «Буревестник» ОАО «Волга-Инвест», затем, в 2008 году, актив перешел ООО «Титул» и позже ООО «Форсаж». В сентябре 2010 года «Форсаж» был реорганизован в ООО «Оникс». В ноябре компания «Оникс» снесла почти все объекты «Буревестника». В июне 2013 года ООО «Оникс» реорганизовалось в ООО «Октава», которое в сентябре 2022 года стало ООО «Квартал».

Как указано в материалах дела на сайте суда, обеспечительные меры препятствуют исполнению вступившего в законную силу судебного решения о аннулировании в ЕГРН записи о праве собственности ООО «Квартал» на имущество «Буревестника».

Сабрина Самедова