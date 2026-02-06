Буревестник вернулся спустя десятилетия

Земельный участок бывшего стадиона «Буревестник» площадью 23,5 кв. м в историческом центре Самары вернулся в собственность муниципалитета. Соответствующее решение принял апелляционный суд после того, как прокуратура региона обжаловала решение нижестоящего суда. Стадион «Буревестник» построен в 1930 году. На стадионе проходили первенство СССР по конькам среди женщин, лично-командные первенства Куйбышева, Поволжья по конькобежному спорту, городские соревнования по теннису, легкой атлетике и т. д. В 1992 году «Буревестник» перешел в Совет Федерации профсоюзов Самарской области и в начале 2000-х через ряд сделок и реорганизаций оказался в собственности ООО «Квартал» и ООО «Октава». В 2010 году промежуточный собственник стадиона снес спортивные объекты. По мнению экспертов, рыночная цена земельных участков стадиона составляет 1 млрд руб.

Согласно решению Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда, семь земельных участков общей площадью 23,5 тыс. кв. м на ул. Буянова, 135 в Самаре вернулись в собственность муниципалитета. Об этом вчера, 5 февраля, сообщили в прокуратуре Самарской области. Рассмотрение иска первого зампрокурора Самарской области Игоря Харитона в интересах городского округа Самара к ООО «Квартал» и Федерации профсоюзов Самарской области началось Арбитражным судом Самарской области в мае 2024 года. Представитель надзорного ведомства потребовал истребовать земельные участки и здание гребного бассейна «из незаконного владения» и обязать прежнего собственника освободить земли, на которых находятся 16 торговых павильонов и автомобильные стоянки.

ООО «Квартал» принадлежит Алексею Шаповалову, предпринимателю, начинавшему свою деятельность в Самаре с торговли табачными изделиями и игорного бизнеса. Более 10 лет назад бизнесмен с женой и детьми переехал в Дубай. Бизнесмену среди прочего принадлежит здание Самарского дома печати и ЦУМ «Самара».

В Саратове 4 февраля этого года суд изъял у другой компании Алексея Шаповалова — ООО «Омега» — участки площадью более 28 тыс. кв. м в историческом центре города рядом со сквером «Территория детства». Суд посчитал, что землю незаконно вывели из госфонда в 2003 году. Суд установил, что в период исполнения служебных обязанностей министр промышленности Саратовской области Сергей Лисовский и бывший глава Саратова Юрий Аксененко нарушили антикоррупционное законодательство и передали землю коммерческим структурам.

Стадион «Буревестник» с теннисными, баскетбольными, волейбольными площадками, футбольным полем, зрительской трибуной, залов занятия легкой и тяжелой атлетикой открылся в 1930 году. На стадионе проходили первенство СССР по конькам среди женщин, лично-командные первенства Куйбышева, Поволжья по конькобежному спорту, городские соревнования по теннису, легкой атлетике, в том числе с участием иностранных спортсменов.

По данным прокуратуры, в 1941 году перед отправляющимися на фронт частями РККА на стадионе выступали маршал Климент Ворошилов, председатель президиума Верховного Совета СССР Михаил Калинин.

Как указано в материалах дела в электронной картотеке суда, в конце 1990 года на XIX съезде профсоюзов СССР было принято решение об упразднении ВЦСПС и образовании Всеобщей Конфедерации Профсоюзов (ВКП). Съезд постановил, что все профсоюзные объекты являются единой собственностью профсоюзов СССР. Правопреемником «Буревестника» определили ВКП. При этом, как в суде указал прокурор, сведений о реорганизации ВЦСПС и о форме такой реорганизации постановление не содержит, документы, определяющие судьбу его имущества, разделительный баланс или передаточный акт не издавались. В 1992 году между Советом Федерации независимых профсоюзов России и Советом Федерации профсоюзов Самарской области (ФПСО) был заключен договор «О разграничении прав владения, пользования и распоряжения собственностью профсоюзов на территории Самарской области», согласно которому ФПСО получила в собственность стадион «Буревестник».

По данным прокуратуры, какие конкретно объекты входили в понятие «стадион» и с какими характеристиками, в договоре не указано, кроме того, документы, подтверждающие право собственности ВКП на передаваемые объекты, отсутствуют.

В 2007 году ФПСО продала стадион ОАО «Волга-Инвест», затем, в 2008 году, актив перешел ООО «Титул» и позже ООО «Форсаж». В сентябре 2010 года «Форсаж» был реорганизован в ООО «Оникс». В ноябре компания «Оникс» снесла почти все объекты «Буревестника». В июне 2013 года ООО «Оникс» реорганизовалось в ООО «Октава», которое в сентябре 2022 года стало ООО «Квартал».

В суде ответчики настаивали, что «Буревестник» был передан в собственность Федерации профсоюзов Самарской области на основании заключенного с Всеобщей Конфедерацией Профсоюзов договора о закреплении прав по владению, пользованию и распоряжению профсоюзным имуществом, и стадион «Буревестник» указывался в перечне активов. Кроме того, собственник объекта указал на истечение сроков исковой давности, на что истец ответил, что администрации стало известно о нарушении прав только в 2024 году по итогам проверки прокуратуры.

По оценке самарского эксперта недвижимости, топ-менеджера одной из строительных организаций в регионе, пожелавшего остаться неназванным, рыночная стоимость земельных участков бывшего стадиона «Буревестник» достигает 1 млрд руб.

По словам адвоката «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослава Шицле, после вступления решения суда в законную силу и регистрации права собственности муниципального образования Самары на земельные участки и здание гребного бассейна, городские власти получат весьма обширный набор правомочий собственника, включая право владения, пользования и распоряжения имуществом, oднако реализация этих правомочий будет ограничена рядом публично-правовых обременений, вытекающих из природы муниципальной собственности и специфики объекта.

«Иными словами, уже ясно, что существуют значительные ограничения на дальнейшее отчуждение этого объекта, т. е. муниципалитет не сможет просто продать участок коммерческим застройщикам для реализации произвольного проекта, т. к. такое распоряжение противоречило бы целевому назначению имущества и нарушало бы публичный интерес, защита которого стала основанием для возврата имущества в муниципальную собственность. Наиболее очевидным и юридически обоснованным вариантом распоряжения возвращенным имуществом станет восстановление стадиона и возобновление его функционирования как спортивного объекта общественного пользования»,— считает Ярослав Шицле.

Сабрина Самедова