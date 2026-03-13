Минтруд: после возвращения с СВО трудоустроены 55% бойцов

После завершения службы на СВО более половины военнослужащих официально трудоустроены или занимаются бизнесом. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков на итоговой коллегии Минтруда.

«Заняты, то есть трудоустроены или развивают свой бизнес, более 55% вернувшихся бойцов», — сказал глава Минтруда (цитата по ТАСС).

Он добавил, что с прошлого года ветераны СВО получили возможность проходить реабилитацию в специализированных центрах Соцфонда. В 2025-м на лечение были отправлены 19 тыс. человек. «В текущем году планируем направить в реабилитационные центры СФР более 22 тыс. участников СВО, — добавил господин Котяков. — Из них более четырех тысяч — с сопровождением».