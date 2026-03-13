Песков заявил об ожидании России нового раунда переговоров по Украине

Россия рассчитывает, что новый раунд переговоров по Украине состоится. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Место и время проведения нового раунда еще не определены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы надеемся на то, что очередной раунд состоится, но пока нам нечего вам сообщить о конкретных договоренностях по дате и по времени его проведения»,— сказал господин Песков на брифинге.

Ранее на этой неделе Дмитрий Песков не исключил, что Стамбул вновь может стать площадкой для переговоров по Украине. СМИ сообщали, что следующая встреча планировалась на конец февраля-начало марта в Абу-Даби. Однако из-за эскалации на Ближнем Востоке стороны начали искать альтернативу. Господин Песков подтвердил, что сейчас Абу-Даби не рассматривается как возможная площадка для переговоров из-за ситуации в странах Персидского залива.

17-18 февраля в Женеве состоялся очередной раунд трехсторонних переговоров по завершению конфликта на Украине. На встрече обсуждался территориальный вопрос, параметры безопасности в будущем мирном соглашении, мониторинг прекращения боевых действий. Стороны называли переговоры тяжелыми, интенсивными и продуктивными.

Подробнее о переговорном процессе — в материале «Ъ» «Переломный момент по-прежнему возможен».

Анастасия Домбицкая