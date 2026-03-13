Глава Удмуртии провел совещание по безопасности в предстоящий паводок

Паводок в Удмуртии может пройти в пределах средних многолетних значений из-за небольшой глубины промерзания почвы. При этом, по данным регионального Гидрометцентра, снега достаточно, запасы влаги в нем выше нормы, рассказал глава республики Александр Бречалов на рабочем совещании по направлению. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

«Глава Удмуртии поручил руководителям муниципалитетов тщательно контролировать ситуацию с паводком и быть готовыми оперативно отреагировать при необходимости. В зоне потенциального риска — Балезинский, Игринский, Кезский, Малопургинский районы»,— говорится в сообщении.

Сейчас идут превентивные мероприятия. На этой неделе состоялись республиканские командно-штабные учения. К 20 марта минприроды Удмуртии завершит понижения уровня воды в Ижевском, Камбарском, Пудемском и Воткинском водохранилищах. В конце месяца будут проведены взрывные работы на водоемах.

Напомним, Удмуртия находится в списке регионов с самым высоким риском паводка. Высота снежного покрова достигла рекордных 90 см. Регион подготовил к паводку около 1 тыс. единиц техники. По словам председателя правительства республики Романа Ефимова, в случае необходимости в противопаводковых работах будут задействованы более 2,5 тыс. человек. Подготовлены 72 пункта временного размещения.