Фэнтези стало главным литературным жанром перед сном у россиян

Россияне перед сном чаще всего выбирают аудиокниги, потребление которых на 57% превышает использование текстовых форматов. Самым популярным жанром для вечернего чтения и прослушивания стало фэнтези, которое обошло детективы на 72%. Это следует из исследования книжного сервиса «КИОН Строки» (есть у «Ъ»), приуроченного ко Всемирному дню сна 13 марта.

Компания также выяснила, что пользователи чаще всего выбирают книги для чтения и прослушивания перед сном — с 20:00 до 00:00. В пятерку самых востребованных жанров помимо фэнтези и детективов также вошли любовные романы, современная литература и фантастика.

Среди самых популярных фэнтези-книг (в текстовом и аудио-форматах), которые пользователи выбирали в вечерние часы, — «Железное пламя», «Четвертое крыло» и «Ониксовый шторм» американской писательницы Ребекки Яррос, «Копия неверна» Татьяны Дыбовской, а также «Игра престолов» Джорджа Р. Р. Мартина. «Такой результат показывает устойчивый интерес аудитории к захватывающим сюжетам, масштабным вымышленным мирам и историям с сильным эффектом погружения — именно такие книги особенно востребованы в конце дня», - отметили в книжном сервисе.

Руководитель пресс-службы сети книжных магазинов «Читай-город» Анастасия Савчук ранее сообщала, что в 2025 году россияне больше всего читали художественные произведения. Абсолютным бестселлером и главной книгой 2025 года является произведение Гэнки Кавамура «Если все кошки в мире исчезнут». Среди классической литературы лидером читательского спроса стал Федор Достоевский. При этом наиболее заметное падение было отмечено в жанре эзотерики.

Мария Барановская