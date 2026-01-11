В книжных наметились тренды

Рынок бумажных книг в 2025 году достиг 114 млрд руб. Более половины этих продаж пришлось на маркетплейсы. Самой востребованной книгой стал современный японский роман «Если все кошки в мире исчезнут» Гэнки Кавамуры, это следует из сводного рейтинга Ассоциации книгораспространителей. В издательской группе «Эксмо-АСТ» сообщили, что за год было раскуплено более 820 тыс. экземпляров японского романа.

В 2026 году тренд может измениться: на первый план выйдут классика, детская литература и книги об искусстве, рассказала руководитель пресс-службы сети книжных магазинов «Читай-город» Анастасия Савчук: «Больше всего россияне читали художественные произведения. Наверное, поэтому абсолютным бестселлером и главной книгой 2025 года является произведение Гэнки Кавамура "Если все кошки в мире исчезнут". Этот жанр мистики и ужасов показал значительный рост — на целых 21% по сравнению с 2024 годом. Среди классической литературы лидером читательского спроса стал Федор Достоевский. При этом наиболее заметное падение было отмечено в жанре эзотерики.

Если говорить про 2026 год, мы ожидаем, что на книжном рынке сформируется три ключевые тенденции. Во-первых, в нон-фикшн произойдет смысловой сдвиг: фокус сместится с тем психологии и саморазвития на общественные и культурные аспекты, на первый план выйдут книги об искусстве, истории, социологии. И эта тенденция будет только усиливаться. Во-вторых, ожидается заметный рост сегмента детской литературы, который будет стимулирован повышенным вниманием к этому направлению, а также анонсированными экранизациями популярных произведений. В-третьих, интерес к классике, конечно же, продолжит укрепляться, во многом благодаря выходу новых качественных и привлекательных изданий известных произведений с новыми красивыми обложками».

На платформе «Авито» за первые три квартала 2025-го спрос на бумажные книги вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Лидером продаж стала современная проза. На нее пришлось около 14% от всех литературных покупок. На втором месте — фэнтези. При этом самый популярный запрос в поиске в 2025 году — детские книги. Чаще всего пользователи покупали произведения Джоан Роулинг. Причины развития вторичного рынка литературы — закрытие традиционных книжных магазинов и ускоренное развитие онлайн-площадок.

В 2026 году эта тенденция продолжится, считает книжный продюсер издательства «Бель Летр» Полина Маннанова: «Вторичный рынок бумажных книг растет уже несколько лет. Это закономерное продолжение тренда. Тому есть несколько причин. Во-первых, ценообразование: все больше людей ищут какие-то выгодные ценовые альтернативы. Во-вторых, можно найти издания, которых уже нет ни в рознице, ни на маркетплейсах: редкие серии, старые любимые издания или переводы. Что касается детских книг, то здесь логика покупок, скорее всего, такая же, как и при покупке других редких товаров — это активное желание родителей оптимизировать свои расходы. Поэтому детские издания органично себя чувствуют на вторичном рынке. Их покупают часто и без опасений».

Одним из самых популярных книжных жанров в 2025 году стала художественная литературы. По данным платформы «Литрес», топ беллетристики возглавило произведение Виктора Дашкевича «Тайны мертвого ректора. Книга 2». На втором месте — французский роман «Бог всегда путешествует инкогнито» Лорана Гунеля. Третье — у романтического фэнтези Ребекки Яррос «Железное пламя» — это продолжение бестселлера «Четвертое крыло», который занимает следующую строчку, рассказала шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева: «Год был насыщенным, богатым на всевозможные новинки в разных форматах от электронных до аудио.

Самым продаваемым произведением за 2025 год стала новинка Вадима Зеланда "Трансерфинг себя". Было продано более 20 тыс. экземпляров. Самым продаваемым писателем стал в этом году digital-автор Серж Винтеркей — писатель, который работает в жанре фэнтези и фантастики. Ему удалось обойти в рейтинге и Вадима Зеланда, и Виктора Дашкевича, и Сергея Лукьяненко и возглавить наш топ. Хочется верить, что 2026-й год будет не менее интересным, динамичным и преподнесет нам только приятные книжные сюрпризы».

На маркетплейсах сформировались собственные читательские тренды. Так, в 2025 году на Wildberries доминировала любовная проза покойной российской писательницы Анны Джейн. Ее роман «Разреши любить» стал самым продаваемым на площадке. Было куплено более 80 тыс. экземпляров. На Ozon лидером года стала практическая литература. На первом месте по продажам — книга Аллена Карра «Легкий способ бросить курить».

Ангелина Зотина