Зарубежные СМИ: Почему частные фонды запрещают инвесторам вывод средств?

Самые влиятельные в мире фонды, управляющие капиталом, запрещают вывод средств. По данным Fitch Ratings на январь, на рынке частного кредитования уровень дефолтов за год вырос до 6%. Из-за нестабильной ситуации инвесторы стали массово выводить средства. Morgan Stanley пришлось вернуть клиентам $169 млн, впрочем, это даже не половина от всех запрошенных денег. А руководителям фонда Blackstone пришлось вложить $400 млн из собственных средств, чтобы удовлетворить все запросы инвесторов. Другие компании установили лимиты, чтобы избежать слишком большого оттока капитала. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

В результате сотрудничество с частными фондами пересматривают ведущие банки. Первым стал американский JPMorgan. 12 марта акции Deutsche Bank упали на 5% после того, как компания раскрыла данные о растущем портфеле частного кредитования. Теперь эксперты подозревают, что банк ограничит работу с такими фондами.

Таким образом опасения, что американский рынок частного кредитования может стать новым очагом кризиса на Уолл-стрит, усиливаются, замечает CNBC. В минувшие недели розничные инвесторы начали активно выводить деньги из фондов мировых инвестгигантов, включая Blue Owl и Blackstone. По данным телеканала, особое беспокойство вызывают так называемые вечные фонды, рассчитанные исключительно на частных инвесторов. По оценке Goldman Sachs, там сосредоточено $220 млрд, то есть примерно пятая часть всего рынка.

Некоторые аналитики считают, что бум частного кредитования привел к избытку капитала, который начал искать все более рискованных заемщиков, в частности, среди разработчиков искусственного интеллекта. Они брали большие кредиты, однако не всегда добивались экономического успеха.

The Wall Street Journal отмечает, что на фоне массовых заявок инвесторов на вывод средств управляющие компании начали ограничивать выплаты. Например, фонд Cliffwater объемом $33 млрд одобрил лишь половину запросов клиентов. Всего он получил заявки на вывод 14% всех хранящихся средств.

Критичная ситуация и у других игроков. В феврале Blue Owl позволил инвесторам забрать 15% средств из фонда. Blackstone с самыми крупными активами в $82 млрд впервые столкнулся с чистым оттоком средств, то есть из компании вышло больше денег, чем поступило. BlackRock и Morgan Stanley установили лимит на вывод средств, из-за чего некоторые инвесторы просто не смогли получить назад свои деньги. Акции фондов тоже реагируют на кризис: бумаги Blue Owl упали более чем на 40% с начала года.

Источники The Wall Street Journal считают, что резкого обвала на рынке, скорее всего, не будет из-за установленных лимитов на вывод средств. Однако отток капитала может продолжаться еще несколько кварталов.

Дополнительное давление создают отношения с банками, пишет Bloomberg. Фонды активно использовали кредитное плечо. Это позволяло повышать доходность с 8-9% до двузначных чисел. По данным Moody’s, американские банки выдали около $300 млрд кредитов таким структурам.

Банк JPMorgan 11 марта первым решил сократить часть финансирования и пересмотреть стоимость активов фондов. Остальные игроки тоже начали обсуждать ужесточение условий работы. Если доступ к кредитному плечу сократится, компаниям будет сложнее показывать доходность, и приток инвесторов на рынок может и вовсе прекратиться, предупреждает издание. В отрасли не исключают, что некоторые банки могут даже полностью приостановить выдачу новых займов частным кредитным фондам, пока не станет ясно, насколько серьезным окажется кризис.