Лавров встретился с секретарем подготовительной комиссии ОДВЗЯИ Флойдом

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с секретарем подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Робертом Флойдом. На переговорах российский министр отметил деятельность комиссии, которую Россия особенно ценит в условиях растущей напряженности в ядерной сфере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД России Сергей Лавров

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Глава МИД России Сергей Лавров

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По словам Сергея Лаврова, работа комиссии представляет для России особую ценность «в нынешних условиях на международной арене, когда напряженность может возрасти в любой день, что она, собственно говоря, и делает, в том числе в вопросах, которые касаются ядерных испытаний, которые касаются вбрасывания информации в медийное пространство, которое будоражит многие страны и создает ощущение, что вот-вот ядерное нераспространение подвергнется не просто рискам, а чуть ли не разрушениям» (цитата по «РИА Новости»).

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) был открыт для подписания в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года. Договор подписали 185 государств, включая три страны, обладающие ядерным оружием, — Россию, Великобританию и Францию. Из оставшихся восьми стран Договор не подписали три — Индия, КНДР и Пакистан; подписали, но не ратифицировали пять — США, Китай, Египет, Израиль и Иран. В 2023 году Россия официально отозвала ратификацию договора.

Анастасия Домбицкая