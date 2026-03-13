В 2025 году в Чувашии на благоустройство общественных пространств выделили 1 млн

В 2025 году в Чувашии привели в порядок 48 общественных пространств, на эти цели направили 1 млрд руб. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Владимир Максимов.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Также в прошлом году отремонтировали 106 тротуаров общей площадью 68 тыс. кв. м.

На модернизацию ЖКХ направили 5,2 млрд руб., а также начали строительство пяти крупных объектов водоснабжения общей стоимостью 1,1 млрд руб.

В 2026 году власти региона планируют благоустроить 45 общественных территорий, отремонтировать более 50 тротуаров.

Ранее сообщалось, что на реализацию жилищной программы в 2026 году направят 5 млрд руб.

