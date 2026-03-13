В Южном районе Новороссийска отключили горячую воду и отопление

Из-за неотложных работ на сетях ряд домов в Южном районе Новороссийска остался без отопления и горячей воды. Об этом сообщает «АТЭК».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Работы по устранению дефектов проводятся на котельной седьмого микрорайона, расположенной на улице Героев Десантников, 47А. В настоящее время подача теплоснабжения и горячей воды приостановлена по следующим адресам:

ул. Прямая, 31, 33

ул. Раевского, 62

ул. Героев Десантников, 47-91 (нечетная сторона)

пр. Дзержинского, 183-205 (нечетная сторона)

ул. Куникова, 34-54 (четная сторона)

Горячая вода и отопление не подаются в детские сады №49, 63 и 65, а также в школу №33.

Ремонтные мероприятия на сетях будут проводиться ориентировочно до 16:30, подчеркнули в пресс-службе теплоснабжающей организации.

София Моисеенко