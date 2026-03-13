Госэкспертиза одобрила проект строительства набережной Гребного канала

Управление госэкспертизы проектной документации и инженерных изысканий Нижегородской области выдало положительное заключение на проект строительства набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила Главгосэкспертиза РФ.

Фото: Glorax

Проект подготовило ООО «Проектно-изыскательный институт Севзапмостпроект», его реализует специализированный застройщик «Берег». Одноименный проект КРТ побережья Гребного канала на площади 14,7 га представил девелопер Gloraх, который возведет 186 тыс. кв. м недвижимости, в том числе 101 тыс. кв. м жилья.

Набережная будет построена на участке правого берега Волги напротив дома №533 в слободе Подновье и дома №321 в слободе Печеры. В рамках проекта планируется берегоукрепление и создание гидротехнического сооружения III класса.

Владимир Зубарев