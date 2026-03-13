В Ярославле ужесточают пропускной режим на стадион «Шинник»

В Ярославле теперь при входе на матчи футбольной команды «Шинник» могут спросить документ, удостоверяющий личность. Об этом сообщили в клубе.

Фото: Пресс-служба ФК «Шинник»

Меры для повышения уровня безопасности зрителей на стадионе вводятся в связи с требованиями законодательства и УМВД России по Ярославской области.

Изменения в организации пропускного режима предполагают, что вход на стадион осуществляется однократно по билету: при выходе повторный вход будет невозможен. Также все зрители теперь обязаны иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

«Это требование связано с необходимостью соблюдения законодательства РФ в части недопущения на спортивные объекты лиц, имеющих запрет на посещение соревнований. Данные меры применяются на многих спортивных объектах России и направлены исключительно на обеспечение безопасности»,— пояснили в клубе.

Ранее администрация ТРЦ «Аура» запросила у мэрии Ярославля расписание матчей ФК «Шинник» для обеспечения в эти дни усиленной охраны после массовой драки в ТРЦ.

Алла Чижова