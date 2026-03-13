Выручка крупного курского производителя резиновых изделий упала на 15%

По итогам прошлого года выручка ОАО «Курскорезинотехника» (КРТ, входит в Rubex Group) сократилась на 15% — с 9,14 млрд руб. (в 2024-м) до 7,95 млрд (в 2025-м). Чистая прибыль предприятия упала почти вдвое — с 465,8 млн до 236 млн. Данные содержатся в бухгалтерской отчетности компании, опубликованной на портале раскрытия корпоративной информации.

ОАО «Курскрезинотехника» было зарегистрировано в Курске в апреле 1992 года. По данным правительства Курской области, предприятие специализируется на производстве конвейерных лент, гидравлических и промышленных рукавов. Уставный капитал составляет 54,1 млн руб. Управляющая компания — московское ООО «Рабэкс групп».

Себестоимость продаж фирмы упала с 7,2 до 6,12 млрд руб., в частности готовой продукции (резинотехнических изделий) — с 6,87 до 5,88 млрд руб. Прибыль от продаж сократилась с 903,7 до 789,8 млн. Управленческие расходы выросли примерно на 6,6% — с 623,5 до 664,4 млн руб.

Краткосрочные обязательства предприятия уменьшились с 3,29 млрд до 2,31 млрд. В частности, объем заемных средств снизился с 2,15 до 1,41 млрд, а кредиторская задолженность — с 1,08 млрд до 839,5 млн. Долгосрочные обязательства, напротив, выросли почти в 3,5 раза — с 265,2 до 893,9 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в 2024 году чистая прибыль КРТ сократилась на 42,6% при почти 12-процентном росте выручки.

Денис Данилов