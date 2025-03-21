«Курскрезинотехника» сократила чистую прибыль на 42,6% в 2024 году

По итогам 2024 года ОАО «Курскрезинотехника» (входит в Rubex Group) получило чистую прибыль в 465,8 млн руб., что на 42,6% меньше, чем в 2023-м (811,6 млн руб.). Выручка предприятия напротив выросла — на 11,9%: с 8,1 млрд до 9,1 млрд руб. Это следует из бухгалтерской отчетности компании.

Себестоимость продаж увеличилась на 20,3%: с 6 млрд до 7,2 млрд руб. Прибыль от продаж сократилась на 28,2%: с 1,25 млрд до 903,7 млн руб.

Дебиторская задолженность предприятия, по данным на 31 декабря 2024 года, составляла 1,9 млрд руб. Это на 42,2% больше, чем на 31 декабря 2023 года (1,3 млрд руб.). Кредиторская задолженность за год выросла на 13,1%: с 952,3 млн до 1,1 млрд руб.

В течение 2024 года предприятие выплатило 330,7 тыс. дивидендов «всем лицам, зарегистрированным в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента».

ОАО «Курскрезинотехника» было зарегистрировано в Курске в апреле 1992 года. По данным правительства Курской области, предприятие специализируется на производстве конвейерных лент, гидравлических и промышленных рукавов, «является единственным производителем резинотросовых конвейерных лент в России». Уставный капитал — 54,1 млн руб. 60,09% акций находятся у Радика Мингазова, который также является основным акционером входящего в «Рабэкс групп» ОАО «Саранский завод "Резинотехника"». Еще 26,63% принадлежит Евгению Заниздра (также является учредителем новосибирского ООО «Финанс Инвест», занимающегося торговлей топливом), 5,91% — Владимиру Гордееву (владеет 4% ОАО «Саранский завод "Резинотехника"», занимает должность генерального директора ООО «Рабэкс групп»), 4,45% — Александру Бородаеву. Управляющая компания — московское ООО «Рабэкс групп».

Алина Морозова