Чемпион UFC Хамзат Чимаев проведет титульный бой против Шона Стрикленда

Чемпион UFC в среднем весе представитель ОАЭ Хамзат Чимаев проведет бой против американца Шона Стрикленда. Поединок станет главным событием турнира UFC 328, который пройдет 9 мая в американском Ньюарке.

Хамзат Чимаев

Фото: Kamil Krzaczynski-Imagn Images / Reuters Хамзат Чимаев

Фото: Kamil Krzaczynski-Imagn Images / Reuters

Для 31-летнего Чимаева это будет первая защита титула. Чемпионский пояс он завоевал в августе 2025 года, единогласным решением судей победив представителя ЮАР Дрикуса дю Плесси.

Также в главном карде турнира в Ньюарке россиянин Александр Волков подерется с доминиканцем Вальдо Кортесом-Акостой. Они выступают в тяжелом весе.

Всего на счету Чимаева 15 побед в 15 боях в смешанных единоборствах. На счету Стрикленда 30 побед в 37 поединках.

Арнольд Кабанов