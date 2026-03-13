Мишустин: число многодетных семей в России приблизилось к 3 млн

Число многодетных семей в России по итогам 2025 года увеличилось почти до 3 млн. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. В таких семьях, по его словам, воспитываются около 9,5 млн детей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Премьер-министр России Михаил Мишустин

«По поручению главы государства мы продлили программу материнского капитала — до 2030 года»,— сказал господин Мишустин в обращении к участникам расширенного заседания коллегии Минтруда. Премьер напомнил, что с февраля 2026 года выплаты проиндексировали почти до 730 тыс. руб. на первого ребенка и до более чем 960 тыс. руб. на двоих детей.

Михаил Мишустин также отметил необходимость дальнейшего совершенствования системы государственной поддержки граждан. Приоритетом такой работы, уточнил он, остаются семьи.