На Ставрополье суд аннулировал дипломы студентов по статье о коррупции

Суд признал недействительными дипломы трех выпускников Невинномысского химико-технологического после того, как их преподаватель был осужден за получение взяток (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры по Ставропольскому краю Фото: пресс-служба прокуратуры по Ставропольскому краю

По данным правоохранителей, студенты обучались по направлению «пожарная безопасность» и получили дипломы с квалификацией «техник». Однако Невинномысский городской суд признал преподавателя учебного заведения виновным в получении взяток от этих студентов. Деньги передавались за подготовку выпускных квалификационных работ для защиты на итоговой аттестации.

В связи с установленными фактами коррупции прокуратура обратилась в суд с требованием признать незаконным приказ руководителя колледжа о присвоении квалификации выпускникам и выдаче им дипломов, а также признать документы недействительными.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. Исполнение судебных решений находится на контроле.

Константин Соловьев