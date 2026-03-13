На Ставрополье суд аннулировал дипломы студентов по статье о коррупции
Суд признал недействительными дипломы трех выпускников Невинномысского химико-технологического после того, как их преподаватель был осужден за получение взяток (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.
Фото: пресс-служба прокуратуры по Ставропольскому краю
По данным правоохранителей, студенты обучались по направлению «пожарная безопасность» и получили дипломы с квалификацией «техник». Однако Невинномысский городской суд признал преподавателя учебного заведения виновным в получении взяток от этих студентов. Деньги передавались за подготовку выпускных квалификационных работ для защиты на итоговой аттестации.
В связи с установленными фактами коррупции прокуратура обратилась в суд с требованием признать незаконным приказ руководителя колледжа о присвоении квалификации выпускникам и выдаче им дипломов, а также признать документы недействительными.
Суд удовлетворил требования прокуратуры. Исполнение судебных решений находится на контроле.