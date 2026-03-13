При ЧелГУ открылась молодежная лаборатория по производству электронных систем

На базе Челябинского государственного университета 13 марта открылась производственная лаборатория микроэлектроники и радиофизики. Общий размер инвестиций в проект составил 120 млн руб.

Лаборатория расположена в одном из корпусов университета. Она состоит из участка микроэлектроники, конструкторского и механического отделов, лабораторной и участка 3D-прототипирования.

На участке микроэлектроники происходит монтаж печатных плат. Заготовки поступают на конвейер, который направляет их на принтер для нанесения паяльной пасты. Под каждую плату заранее формируется индивидуальная программа. Благодаря ей принтер определяет, куда необходимо нанести пасту. Весь процесс занимает 7-10 минут.

Далее плату переносят на расстановщик элементов. Их размер составляет 0,1 мм, что подходит для большинства бытовых устройств. Расстановщик в автоматизированном режиме расставляет элементы на места, где была нанесена паяльная паста. Чтобы закрепить их на месте, плата отправляется в печь. Температура в ней может подниматься до 260-280°C. Паста оплавляется, за счет чего элементы жестко фиксируются на плате. Сам процесс занимает 5-10 минут.

Готовую плату переносят в конструкторский и механический отделы для диагностики, создание корпуса, экспериментов и гравировки. Последний этап включает финальную сборку изделий. Специалист проверяет качество пайки, отсутствие браков и дефектов. В плату устанавливается батарейка, после чего ее переносят в корпус.

В лаборатории смогут проходит практику студенты Челябинского государственного университета, проходящие теоретическое обучение в образовательной лаборатории главного корпуса ЧелГУ.

Проект реализован за счет гранта в размере 100 млн руб., выданного министерством образования Челябинской области. Директор InSmart (компания-партнер проекта, чьим именем и названа лаборатория) Алексей Усков рассказал, что поставка оборудования и создание производственной линии обошлась им в 20 млн руб. По его словам, компания решила стать партнером проекта из-за дефицита кадров в сфере приборостроения.

«Нам важно обучать наши кадры, повышать их квалификацию, а также привлекать новых людей в отрасль. В рамках лаборатории мы также создали трек для школьников, где они учатся понимать, что такое приборостроение, и готовы ли они идти в эту сферу. Во-вторых, помимо подготовки кадров, бизнесу важно сокращение процессов по разработке и прототипиированию. Если мы реализуем это в рамка своего предприятия, то мы вынуждены вклиниваться в бизнес-процессы, где-то останавливать серийное производство. За счет лаборатории путь от идеи до прототипа мы проходим условно за один или два месяца. В рамках серийного производства нашего предприятия мы бы прошли этот путь за три-четыре месяца»,— рассказал Алексей Усков.

Всего в Челябинской области открыто пять лабораторий. Четыре из них открыты на базе Южно-Уральского государственного университета, Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова, Южно-Уральского государственного аграрного университета, Южно-Уральского государственного медицинского университета. Они также являются резидентами проекта межуниверситетского кампуса, который строится вроде главного корпуса ЧелГУ.

Ректор челябинского университета Сергей Таскаев подчеркнул, что в кампусе планируется создать более 40 подобных лабораторий. «Они будут специализироваться на разных направлениях: биология, экология, приборостроение, микроэлектроника и многих других»,— отметил ректор.

Ольга Воробьева