Александр Галицкий прокомментировал претензии Генпрокуратуры

Бизнесмен Александр Галицкий отверг подозрения в свой адрес, касающиеся предполагаемого спонсирования ВСУ. По его словам, основанный им фонд Almaz Capital Partners инвестирует только в гражданские проекты. Генпрокуратура же считает, что господин Галицкий перечислил украинским войскам $50 млн для производства боеприпасов и дронов. Ведомство подало иск об изъятии активов инвестора и признании его участником экстремистского объединения.

«С момента своего создания фонд инвестирует исключительно в гражданские проекты, — указано в заявлении Александра Галицкого, которое опубликовал РБК. — С 2020 года я не занимаюсь стратегией фонда, а с 2022 года и его управлением. В настоящее время я не вхожу в советы директоров ни одной из компаний, проинвестированных фондом».

По словам бизнесмена, «последняя инвестиция фонда в компанию, каким-либо образом связанную с выходцами с Украины, была в начале 2021 года».

Господин Галицкий подчеркнул, что «родился в СССР, в пригородной деревушке, в семье председателя колхоза и учительницы», хорошо учился и впоследствии работал в наукоемких сферах в интересах государства.

«В моей личной трудовой истории нет ни приватизации, ни добычи полезных ископаемых, а только научно-технологические достижения, получившие признание в России и в мире, — отметил он. — Считаю важным передавать опыт молодым исследователям и предпринимателям, бороться за передовые научные позиции нашей страны, обеспечивать ее технологический и промышленный суверенитет».

Александр Галицкий подчеркнул, что ни от кого не скрывается, находится в России и готов в любое время дать разъяснения правоохранительным органам.

