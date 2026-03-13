Samsung подал в Роспатент 12 заявок на регистрацию товарных знаков

Южнокорейская компания Samsung подала в Роспатент 12 заявок на регистрацию в России товарных знаков для телевизоров и аудиосистем. Об этом сообщил ТАСС.

Samsung намерена зарегистрировать товарные знаки Crystal HD, Samsung Vision AI, Sound Tower, Music Studio, Samsung Music Studio, Samsung OLED, Neo QLED, Neo QLED 8K, Samsung Micro RGB, Samsung Mini LED, Samsung Neo QLED 8K, The Premiere. Компания подала заявки в Роспатент в марте 2026 года по классу № 9 Международной классификации товаров и услуг — телевизоры, мониторы, дисплеи, проекторы, аудиоколонки.

Samsung приостановил поставки в Россию в марте 2022 года. «Ъ» сообщал, что в начале 2024-го завод компании в Калуге арендовал российский дистрибьютор электроники VVP Group, который запустил первое контрактное производство для «М.Видео-Эльдорадо» по выпуску телевизоров под брендами Hi и Carrera. Позже отечественный производитель вычислительной техники «Гравитон» начал производить на предприятии в Калуге мониторы для госсектора. В феврале 2025 года «Ъ» писал, что VVP Group может начать выпускать на заводе собственные смартфоны и предоставить площадку под их контрактное производство.