Нападение переехавшего в США ливанца на синагогу под Детройтом стало одной из самых обсуждаемых новостей в мировых медиа. Многие комментаторы связывают это событие с ростом насилия в отношении евреев и еврейских учреждений после начала американо-израильской операции против Ирана. В США же правые наблюдатели посчитали необходимым упомянуть, что нападавший, ставший и единственной жертвой инцидента, приехал в США во время президентства Барака Обамы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Corey Williams / AP Фото: Corey Williams / AP

The New York Times (Нью-Йорк, США) Нападение на синагогу произошло в условиях значительного роста антисемитских инцидентов Должностные лица пока не сообщили мотив нападения на синагогу рядом с Детройтом 12 марта. Но этот случай стал последним в серии нападений и угроз против синагог и евреев в последние месяцы, когда напряженность усилилась после новой войны Израиля и Америки в Иране. Эксперты по безопасности говорят, что, когда на Ближнем Востоке вспыхивают конфликты, за ними часто следуют угрозы в отношении еврейских общин в Соединенных Штатах и других странах. Недавний опрос, проведенный некоммерческим Американским еврейским комитетом, показал: 91% американских евреев чувствуют себя менее защищенными в США.

Fox News (Нью-Йорк, США) Кто такой Айман Мохамад Газали? Родившийся в Ливане американец обвиняется в нападении на синагогу Подозреваемый в нападении на синагогу в Мичигане 12 марта предварительно идентифицирован как 41-летний гражданин США ливанского происхождения Айман Мохамад Газали. Как сообщалось, он выбрал мишенью еврейскую общину после того, как в Ливане во время конфликта этой страны с Израилем погибли его родственники. Многочисленные источники в правоохранительных органах и федеральных ведомствах сообщают, что подозреваемый приехал в США… во время президентства Обамы. Он подал заявление на получение гражданства в 2015 году и получил его 5 февраля 2016 года, во время президентства Обамы.

«Аль-Джазира» (Доха, Катар) Нападавший мертв после того, как протаранил мичиганскую синагогу в США и устроил там стрельбу Инцидент произошел в условиях нарастающих опасений по поводу антисемитизма и исламофобии после начала геноцидальной войны Израиля в Газе в 2023 году и новой военной кампании Израиля и США против Ирана в прошлом месяце. Правоохранительные органы сказали журналистам в четверг, что после начала войны с Ираном был введен режим повышенной готовности в отношении потенциально уязвимых мест, но никаких конкретных угроз в адрес синагоги Temple Israel не поступало.

The Times of Israel (Иерусалим, Израиль) Синагога в Мичигане стала как минимум седьмой синагогой диаспоры, избранной мишенью за последний месяц Нападение на синагогу рядом с Детройтом (штат Мичиган) 12 марта стало последним в череде насильственных инцидентов, нацеленных на синагоги в США и других странах. В этом месяце было как минимум семь инцидентов, направленных против синагог диаспоры, включая нападение в Мичигане. Атаки совершались представителями разных идеологий — от сторонников превосходства белой расы до крайне левых антисионистов и исламистов, что подчеркивает множество угроз, окружающих евреев в диаспоре. Опросы, проведенные в последние годы еврейскими группами и правоохранительными органами, раз за разом обнаруживают широко распространенный и нарастающий антисемитизм в США и других странах.

Подготовила Яна Рождественская